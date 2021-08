A Bp-i Autósok Közössége egy olvasója éppen békésen autózott a Balaton északi partján, amikor megelőzte őt egy Mustang. Balaton-felvidéken, Alsóőrsre beérve azonban nem csak egy autó előzte meg, hanem közvetlenül mögötte egy Subaru is érkezett.

A sofőr fedélzeti kamerája azt is rögzítette augusztus 14-én, szombaton a délutáni órákban, hogy a két autós hamarosan újabb, de már egy sokkal neccesebb előzésbe is belekezd, ez pedig a YouTube-ra feltöltött videón is jól látható.

A Mustang mögött haladó Subaru vezetője látta, hogy baj lesz, így vissza is sorolt a sávjába. A Mustang is fékezni kezdett, de az igen súlyos, frontális baleset elkerülése csupán a szemből érkező autós lélekjelenlétén múlott, aki kénytelen volt letérni az útról.

