Ha van egy szép autód, meg akarod mutatni, nem? Ennek a Tesla Model X-nek az esetében a tulajdonos az autó egyedi szárnyasajtajait akarta bemutatni, amelyek – azok számára, akik nem ismerik – felfelé nyílnak. Sajnálatos módon azonban az egyik ajtó maradandóan megsérült, miután a sofőr nyitott ajtóval vezetve nekiment egy busznak.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az esetről készült videón egy fekete Model X látható London utcáin, a felvétel azzal kezdődik, hogy az autó kihajt egy járdaszéli parkolóhelyről, ám ekkor az utasoldali ajtó már nyitva volt. A sofőr ezután halad tovább az utcán, ahol látszólag minden rendben van, egészen addig, amíg egy emeletes buszhoz nem közelít. A kamera mögött álló személy úgy tűnik, azt hiszi, hogy ő is megússza, és azt mondja: "Nem lesz semmi baja". Hát sajnos nem így történt.

Az ajtó rendesen nekiment a busz elejének, ezt követően hátrahajlott. Még ha ez egy normális ajtó lenne is, akkor is probléma lenne, hiszen ha az ajtót a mozgástartományán túl nyitnák ki, az egyértelműen eltörne. Ezek azonban nem normál ajtók, mivel felfelé nyílnak, és így a tetőt és az ajtót is zsanérok rögzítik. Tehát ez a baleset nem csak az ajtót magát hajlította olyan szögbe, ahogyan azt nem tervezték, de valószínűleg a zsanérok és a hozzájuk tartozó elektronika is megsérült.

Ha ez még nem lenne elég, az ajtók a buszban is kárt tettek, összetörtek néhány üveget és leszakadt egy karosszériaelem is. Ez elég sok kár ahhoz képest, hogy a jelek szerint csak egy felvágási kísérlet volt, de szerencsére senki sem sérült meg ebben a magamutogatós manőverben. Az alábbi videón megnézheted az akciót.

A Skoda mindeközben közzétette az új Fabia fogyasztási adatait, mely alapján egy tank benzinnel akár 900 km feletti távot is meg lehet tenni. A részleteket itt lehet elolvasni.