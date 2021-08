Bár a népszerű Youtube-csatornán úgy is dönthettek volna, hogy az M3 Competitiont közvetlen riválisai, pl. az Audi RS5 és a Mercedes-AMG C63 S ellen küldik harcba, végül egy tuningolt Ford Mustang és egy szintén fejlesztett Nissan Skyline R34 GT-R lettek az ellenfél.

Az M3 Competition motorja háromliteres, két turbóval és hat hengerrel, ami 510 lóerőt és 650 Nm-es nyomatékot biztosít a hátsó tengelyen, illetve része még a hajtásláncnak egy nyolcsebességes automata váltó is. Ezek komoly számok, de nem olyan komolyak, mint a Mustangé és a Skyline-é.

A Mustang ötliteres V8-asát egy kompresszorral fűszerezték meg, így már 735 lóerőt és 690 Nm-es. Ő is hátsókerék-meghajtású és egy hatsebességes automata váltóval van felszerelve. A Skyline-nak egy sokkal kisebb, 2,6-literes, biturbós hathengerese van, de így is ő a legerősebb a hármasból 750 lóerejével és 800 Nm-es nyomatékával. Ráadásul összkerékmeghajtású is és az egyetlen közülük, amelynek manuális váltója van, mégpedig egy hatsebességes.

Az állórajtos versenyeken az M3 Competition rajtautomatikájának köszönhetően állva hagyja riválisait. Mindeközben a Mustangnak nem igazán sikerül teljes erejét a kerekekre küldeni, míg a Skyline az egyik versenyen motorhibával is küzd. Utóbbi azonban a végső futamon, ahol tisztán tud menni, csak centikkel marad le az M3-tól.

