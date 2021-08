Most pedig az is kiderült végre, hogy pontosan mennyiért fogunk tudni hozzájutni a masinához és mint a legtöbb elektromos szuperautó esetében, itt is jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.

A legolcsóbb Ford Mustang Mach-E ugyanis 21.1 millió forintnál fog nyitni, amely a 75 kWh kapacitású akkumulátorral és 269 lovas motorral felszerelt alapváltozat. Ennek 440 kilométeres lesz a hatótávja és hátsókerék-hajtású.

A szintén hátsókerék-hajtással dolgozó, 294 lóerős motorral és 98 kWh kapacitású akkumulátorral felszerelt változat már 24.3 millió forintba fog kerülni, ennek a hatótávja azonban már 610 kilométer lesz.

Megerősítették az összkerékhajtású Ford Mustang Mach-E árát is, amely 269 lóerős motorral és 400 kilométeres hatótávval fog rendelkezni – ezt 23.5 millió forintért vásárolhatjuk meg kezdetben.

A csúcsmodellnek számító, 351 lóerős AWD verziónak ugyan rövidebb lesz a hatótávja, mint a 294 lovas verziónak, de ez is 540 kilométert fog tudni megtenni a 98 kWh-s akkumulátor segítségével. Ha ezt a modellt akarjuk, akkor viszont 27.2 millió forintot kell letennünk az asztalra.

