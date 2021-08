A GMC Hummer EV, sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz több egy konceptnél, de végül mégis elkészült, és az emberek egyből nyitották is a pénztárcájukat, így az első példányok szinte azonnal elfogytak. Mind a pickup, mind a SUV biztos, hogy rendszeres látványosság lesz az utakon, de vajon bármelyik változat is olyan népszerű lenne a kellemes kinézet nélkül, amelyet mindkettő választott?

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Tesla Cybertruck példája azt mutatja, hogy a stílus nem számít, ha valami elég népszerű, de kétségtelen, hogy a Hummer jobban néz ki. Nyilvánvaló, hogy a tervezők keményen dolgoztak a stílusán, és most, hogy az EV kinézetét véglegesítették, a GM megmutatja, milyen ötletei voltak, mielőtt megállapodott a jelenlegi dizájn mellett.

Korábban is láttunk már korai koncepcióvázlatokat az autóról, de a fenti dizájn messze elmarad a korábban látottaktól. Itt a legnagyobb különbséget az éles vonalak és a kiszélesedő kerékívek jelentik, a szögletes kialakítás pedig az autó legtöbb sarkában érvényesül. A hátsó ajtó ennek eredményeképpen még egy kicsit spoilernek is funkcionál, és a tető is hasonló megjelenést kapott. Az elejét nem láthatjuk tisztán, de úgy tűnik, hogy ez is a korábbi Humvee-tervek durva formáját követi, széles, szögletes orr-résszel.

A General Motors Design nem árulja el, hogy ki a művész, aki a formaterv mögött áll, és az aláírás is túl apró ahhoz, hogy el lehessen olvasni, de bárki is volt az, elég jó munkát végzett, hogy valami olyat alkosson, ami egyszerre tűnik futurisztikusnak és a Hummerek tipikus megjelenésének és hangulatának megfelelőnek.

Nagyon szeretjük ezeket a múltbeli dizájnötletekbe való betekintéseket, mivel így jobban megérthetjük, hogy milyen sok munka van minden egyes új autó létrehozásában, és betekintést kaphatunk abba, hogy az autógyárak milyen intenzíven foglalkoznak az új járművek minden egyes részletének variációjával.

Mindeközben megjelent egy könyv a Tesláról és Elon Muskról, amely enyhén szólva sem hízelgő képet fest a villanyautó-márka vezérigazgatójáról. A részletekről itt lehet olvasni.