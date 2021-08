A 2019-ben bemutatott Az aszfalt királyai című film a Ford által támogatott Shelby American történetét meséli el, amely a GT40-essel győzelmet aratott a Scuderia felett az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen. Mivel az igazi GT40-esek ritkák és drágák, a csapat olyan replikákat használt, mint ez.

7 Fotó

Ez az autó egyike annak a hatnak, amelyet a Race Car Replicas (RCR) épített a filmhez, és az aukciós lista szerint két szerepet is játszott: a Le Mans-i jelenetekhez a 3-as számú autónak öltöztették, amelyet Dan Gurney és Jerry Grant vezetett. Ez az autó nem ért célba a való életben 1966-ban Le Mans-ban, és a filmben is alig szerepel. Gurney 1967-ben megnyerte Le Mans-t, a későbbi GT40 Mk IV-es autóval, amelyet A.J. Foyt-tal közösen vezetett.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ahogy itt látható, az autó William Wonder 88-as számú GT40-esének festését is viselte az 1966-os daytonai 24 órás versenyt bemutató jelenethez. A vezető mögött egy 5,7 literes V8-as ül, amely egy 6 sebességes kézi váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket, de a lista nem tartalmaz egyéb specifikációkat. A lista szerint egy aláírt filmplakát és a dokumentáció is az eladás részét képezi.

Ha csak egy autóra és nem filmes kellékre vágysz, a Superformance a Shelby Cobra, a Shelby Cobra Daytona Coupe és az eredeti Corvette Grand Sport replikái mellett saját GT40 replikákat is kínál. A cég egyébként még az Egyesült Királyságban működő Everratival is együtt dolgozik egy elektromos GT40-replikán.

Mindeközben megjelent egy könyv a Tesláról és Elon Muskról, amely enyhén szólva sem hízelgő képet fest a villanyautó-márka vezérigazgatójáról. A részletekről itt lehet olvasni.