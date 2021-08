A legtöbben ilyenkor elnézést kérnek és kitöltik a biztosítási papírokat, itt nem ez történik: a nő kiszáll autójából és üvöltözni kezd a férfival, akinek autójába hajtott. Miután azt követeli, hogy a férfi álljon férje autójával, visszaül Toyota Camryjébe és még egyszer belehajt a másik autóba, aminek sofőre kiszáll.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Miután ezt másodszor is megteszi, a férfi a Camry mögé áll, hogy megállítsa. Ekkor a nő ismét kiszáll üvöltözni egy sort a férfival majd ismét belemegy a Sonatába, ezúttal azonban nem adja fel és sikerül arrébbtolnia az autót, aminek leszakítja az első lökhárítóját is.

Mindeközben a férfi továbbra is a Camry mögött áll, a szemtanúk üvöltik is neki, hogy álljon félre, mert szemlátomást nem érdekli a másik sofőrt, hogy áthajt-e rajta. Egyszer majdnem földre is kerül, ennek ellenére a nő kiszabadítja autóját és elhajt a helyszínről.

Ezután a videó véget ér, de az utolsó képkockákon tisztán látszik a rendszám. Azt sajnos nem tudni, hogy a rendőrség kapcsolt-e, de amennyiben igen, jó pár vádpontot fel lehet majd sorolni a tettes ellen.

Mindeközben megjelent egy könyv a Tesláról és Elon Muskról, amely enyhén szólva sem hízelgő képet fest a villanyautó-márka vezérigazgatójáról. A részletekről itt lehet olvasni.