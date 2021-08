A német gyártó 1928 óta épít páncélozott modelleket, az S680 Guard 4MATIC integrált védelmi rendszerébe (iSS) pedig egy önhordó védőcella és egy egyedi alumíniumkarosszéria tartozik. Emellett többrétegű üveg is van rajta, aminek köszönhetően akár gépfegyverekből kilőtt páncéltörő golyóknak is ellenáll. Az ablakok belső felét polikarbonáttal vonták be, hogy ne szilánkosodjon.

18 Fotó

A páncélzat tesztelését a Beschussamt Ulm nevű fegyver, lőszer és biztonságtechnológia-tesztelő és hitelesítő szervezet végezte. A fegyverek mellett az S 680 Guard 4MATIC robbanószerek ellen is véd, az ezt vizsgáló teszteken a Mercedes teteje, padlólemeze és oldalai is jelesre vizsgáztak.

A Mercedes nem csupán megvastagította az autó vázát és mosta kezeit: a páncélozott ajtók jóval nehezebbek a sima S-osztályénál, így, hogy könnyebb legyen őket nyitni és zárni, a márka új zárszerkezetet készített. Emellett tartalék hidraulikus ablakemelőket is beszereltek, hogy energia nélkül is nyithatóak legyenek.

A kocsiban van még automata indítású tűzoltókészülék és egy légfrissítőrendszer, amely füsttől és gázoktól védi az utasokat. Az erőt egy biturbós, hatliteres V12-es adja, pontosabban 612 lóerőt és 830 Nm-t. Az S 680 Guard 4MATIC négy- és ötüléses formában is kapható, kezdőára 457 100 euró, azaz kb. 155 millió forint.

