A gyártó még júniusban jelentette be, hogy egy, a New Yorki Autószalon előtti eseményen mutatják be az új Z sportkocsi legújabb változatát, azonban mivel az Egyesült Államokban egyre nagyobb gondot jelent a COVID-19 delta variánsa, az eseményt törölték. A Carscoops kérdésére azonban a gyártó egy szóvivője elárulta, az ő bemutatójukat ennek ellenére megtartják.

Az erre szolgáló sajtóeseményt a New Yorki Autószalon hivatalos sajtóeseményének – most már csak volt – időpontja elé szervezték két nappal, így az egyező idő ellenére a Nissan bemutatója nem volt a kiállítás része. Mivel globális eseményről van szó, a gyártó eleve úgy számolt, hogy virtuális aspektusa is lesz prezentációjuknak.

Az új Z előfutára a Z Proto koncept volt, amely a klasszikus sportkocsi-receptet követi: Hosszú motorháztető, lejtett tető, rövid csomagtartó. Egy biturbós V6-os lesz benne legalább 400 lóerővel és egy hatsebességes kézi, vagy egy Mercedestől szerzett kilencsebességes automata váltóval. A hírek szerint NISMO és GT4 változatok is lesznek.

Akik szeretnék élőben követni a leleplezést, készüljenek sok kávéval, ugyanis magyar idő szerint augusztus 18-án, hajnali kettőkor indul a stream.

