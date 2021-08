A CarWow ezt úgy igyekezett kivizsgálni, hogy a Clubsportot a sima GTI és a dízeles GTD ellen állította ki gyorsulási versenyre. Bár mind elsőkerék-meghajtású, négyhengeres motorokkal, sokkal nagyobb a különbség köztük, mint várnánk.

Például míg a GTD 200 lóerős, a GTI 245. a Clubsport 300 lóerőt generál, ami elég komoly előny, még ha ez az árakban is megmutatkozik, hisz a briteknél 3700 fonttal (kb. másfél millió forinttal) kell többet fizetni a Clubsportért, mint a sima GTI-ért.

A plusz erő mellett új lökhárítója is van a Clubsportnak és elől, illetve hátul is van egy spoiler rajta, azaz több leszorítóerőt is termel, ami miatt könnyebb vezetni.

A leszorítóerő persze alacsonyabb végsebességet is jelent a nagyobb légellenállás miatt, de ez itt nem tűnik problémának. A Volkswagen GTI Clubsport mindhárom versenyt könnyen nyeri, bizonyítva ezzel, hogy a VW ferdehátúja esetén a több pénzzel valóban nagyobb teljesítmény jár együtt.

