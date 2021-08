Az ID.5 GTX, mely gyakorlatilag az ID.4 kupéváltozata, valószínűleg sok mindenben egyezik majd vele, miközben némi rakteret áldoz fel a sportosabb kasztniért. A cég által közzétett képeken tényleg szembetűnő a hasonlóság, még ha a piros-zöld álca miatt nehéz is látni az apró különbségeket.

A cég elárulta, hogy az ID.5 GTX kétmotoros, összkerékmeghajtású lesz, mint az ID.4 GTX és... kb. ennyit. Valószínűleg ugyanúgy 295 lóerős is lesz. Amit azonban megmutattak az ID.X koncepttel, hogy ebben a hajtásláncban jóval több van. A gyártásba nem kerülő darab 328 lóerős volt, amivel 5,3 mp alatt van százon, ezt az ID.4 GTX 6,2 mp alatt teszi meg.

20 Fotó

A gyártó azt is közölte, hogy az ID.5 GTX – ahogy minden ID – képes lesz OTA-frissítések fogadására és Car2X techje is lesz, ami pl. jelzi, mikor vált zöldre egy lámpa és figyelmeztet az érkező úttorlaszokra. Az ID.5 GTX mellett a gyári ID.5 is csatlakozik a kínálathoz, ezek ugyanazt az 58 és 77 kWh-s akkumulátort kaphatják, mint az ID.4 és az ID.4 GTX.

Az ID.5 GTX jövőre érkezik a kereskedésekbe, ez lesz a második a sportosabb GTX-modellek közül. A VW azt tervezi, Európában új autói 70%-a elektromos lesz, míg 2050-re teljesen karbonsemlegesek szeretnének lenni.

Mindeközben a Renault bejelentette, hogy a jelenlegi lesz a Zoe utolsó generációja. Hogy mi jöhet utána, arról itt írtunk részletesebben.