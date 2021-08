A Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century című könyv szerint a Tesla vezérétől megszokott volt, hogy a sima bérmunkásoktól a cég fejeseiig mindenkire brutálisan ki tudott fakadni. Ezek a jelenetek olyan gyakoriak voltak, hogy a könyv szerint az igazgatótanácsban visszatérő vicc volt feltenni a kérdést, hogy „ezen a héten vajon kit falnak fel?”

Egy másik, a Business Insider által szemlézett esetben a Model S-ek fejlesztését vezető Peter Rawlinsonra üvöltött rá egyszer Musk. Mikor aztán a gyártó nehezen tudta a Model 3 gyártását elindítani, ezek a kitörések „egyre megjósolhatatlanabbak, önkényesek és nyilvánosak lettek.” Egyszer mérnököknek mondta azt, hogy munkájuk „egy kupac sz*r” volt és mindenkitől, aki az adott hívásban részt vett, azt követelte, mondják meg „ki a f**z vagy és mi a f**zt teszel annak érdekében, hogy megjavítsd a r**adt gyártósoromat.” Ezután a kitörés után az egyik mérnök állítólag ott helyben felmondott.

A The Daily Mail is kiemelt pár jelenetet a könyvből, például amikor Musk állítólag azt mondta munkásainak, hogy nincs joguk panaszkodni, mert „én is lehetnék a saját magánszigetemen meztelen szupermodellekkel körülvéve Mai Tait szürcsölgetve, de nem vagyok.”

Ráadásul az is szerepel a könyvben, hogy Musk a Tesla társalapítójának, Martin Eberhardnak adta ki az ukázt, hogy rúgjon ki egy egész csapat mérnököt, akik felhúzták őt. Eberhard ezt nem tette meg, ajtót is mutattak neki, de választhatott, hogy üres kézzel, százezer dollárnyi készpénzzel vagy 250 ezer részvénnyel távozik – természetesen utóbbit választotta.

Emellett Musk még egy salesmenedzsernek is nekiment, mégpedig azért, mert felmondott. Musk ekkor megkereste és elkezdett trágárságokat üvöltözni neki, majd elküldte, de utánament a parkolóba és ott is elküldte melegebb éghajlatokra, az eset azonban így is elég csúnya és nyilvános volt ahhoz, hogy az igazgatóság vizsgálatot indítson.

Ez is csak a töredéke a könyvben leírt incidenseknek, amelyek egy részét azóta Musk Twitteren tagadta.

