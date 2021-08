A mindössze 30 példányban elkészülő modell alapja a 911 GT2 RS Clubsport és versenyek mellett akár nyílt napokra is el lehet vele látogatni. A Manthey 911 GT3 R-je is nyújtott némi inspirációt, mely sárga-zöld festése miatt a Grello becenevet is megkapta. Hasonló a 911 GT2 RS Clubsport festése is, a légbeömlőkön és a felniken is visszaköszön a sárga-zöld téma.

6 Fotó

Persze egy új festésnél jóval többről szól ez a darab: A frontrészt újratervezték, szögletesebb lett, tekintetvonzó fényszórókkal és egy egyedi szénszálas motorháztetővel, amelyen több légbeömlő is van. A Porsche elmondása szerint emiatt tudtak megszabadulni a kerékívek hűtőitől és közvetlen tudnak légáramlatokat küldeni az első fékekre.

A modell emellett a 2018-as 935 Clubsportról is emelt el dolgokat. Ezek mellé egy szélesebb nyomvonal és egy egyedi hátsó szárny is társul. Hátulra amúgy is rengeteg karbon került a diffúzor révén, illetve találunk ott két kipufogócsövet is.

A belteret nagyrészt átvették a 911 GT2 RS Clubsporttól, de került bele egy behegesztett bukókeret és egy tábla, mely jelzi, hogy ez egy limitált kiadású darab. Az erőt egy biturbós, 3,8-literes boxermotor adja, pontosan 700 lóerőt, amely egy hétsebességes, duplakuplungos váltón át jut a hátsó kerekekre.

