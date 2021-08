Egy vasúti telepen sikerült lencsevégre kapni a merészebb frontrészt és nagyobb hűtőrácsot viselő álcázott modellt. A maszk nem akkora, mint a négyesé, de laposabb az alja ás teljesen függőlegesek lesznek az oldalai is.

Kétoldalt hátracsapott fényszórók vannak kiemelt menetjelzőkkel, melyek dizájnját részben takarja az álca, eddig az új hármas sorozaton látottakra hasonlít. Lejjebb középre rakott légbeömlőt látni méhpempő-textúrával és egy X-alakú elemmel. Hátrébb kiemelkedő kerékíveket találunk áramvonalas vonalakkal, rejtett kilincsekkel és új negyedablakkal.

A hátsó felét nehéz kivenni az autónak, de egy áramvonalasabb lökhárítót és az eddiginél kiemeltebb spoilert észrevettünk. Sajnos jó kép nincs a beltérről, de vélhetően a cég új hajlított képernyője lesz a műszerfalon, amely egy 12,3-colos digitális műszerközpontból és egy 14,9-colos infotainment rendszerből áll, amely a BMW Operating System 8-at futtatja.

A gyártó sokat nem árult még el az új X1-ről, azt viszont már tudni, hogy 2022-ben regensburgi gyárukban. Azt is megerősítették, hogy egy elektromos változatot is terveznek, melynek neve iX1 lesz. Négyhengeres motorok és egy hibrid is lehet majd a kínálatban.

Mindeközben a Ferrarit vezető John Elkann elárulta, a márkát nem hátráltatja az, hogy Európában 2035-től már nem lehet belsőégésű motorral felszerelt autókat árulni, sőt. Az interjúról itt lehet bővebben olvasni.