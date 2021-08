Több ünnepség mellett a fénypont a Huayra BC Pacchetto Tempesta világpremierje lesz. A Pacchetto Tempesta csomag „több fejlesztést és olyan megoldást tartalmaz, amely segít az autó versenyautó-jellegét előtérbe hozni” A fő újítások között van az aerodinamikai csomag, amely új splitterből, hátsó szárnyból, középuszonyból és egy légbeömlőből áll.

Ezen felül a Huayra BC Pacchetto Tempesta hat kipufogót, egy új felfüggesztést és egy „Soft Driving” vezetési módot is kapott. A cég nem fejtette ki, de utóbbi valószínűleg a kényelmet helyezi előtérbe. A Pagani szerint a belső részletek is kidolgozottabbak lettek és bár ebbe se mentek bele, már az eredeti Huayra BC is tarolt ezen a téren, szóval kíváncsiak vagyunk, mit találtak ki.

Teljesítmény terén a hatliteres V12-es motor 827 lóerőre és 1100 Nm-re lett húzva, ami komoly fejlődés a standard 764 lóerőhöz és ezer Nm-hez képest.

A Huayra BC Pacchetto Tempesta mellett a Pagani a Huayrát, a Huayra Roadster BC-t és a Huayra R kulcselemeit is kiállítja majd, például a V12-es szívómotort és a Carbo-Triax HP62 vázat.

