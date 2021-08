Elon Musk nemrégiben közölte a hírt, hogy beengedik a többi gyártó elektromos autóját is a Tesla szupertöltőjére, azóta pedig folyamatosan új információkat hoznak nyilvánosságra a projektről.

Musk például korábban közölte, hogy rémegyszerű lesz használni a töltőt, csak le kell tölteni a Tesla alkalmazását, elmenni egy töltőállomásra, beírni, hogy melyik töltőnél vagyunk és mennyi töltést szeretnénk és kész is.

A Tesla-vezér azonban közölte, hogy többet fognak kérni azoktól a sofőröktől, akiknek öregebb elektromos autója van vagy lassabban töltődnek alapjáraton. Ha a töltési ráta lassabb tehát, akkor drágábban fognak tudni csak tölteni.

Elon Musk azt is közölte korábban, hogy dinamikus árazást szeretne bevezetni a szupertöltő használatánál, ennek is az egyik jele lehet ez a döntés. Egyébként a Tesla pont most újítja a hálózatot, hogy akár 300kW áramot tudjon szolgáltatni.

Musk azzal indokolta egyébként, hogy megnyitják a szupertöltőt külsős gyártók előtt is, hogy közösen szeretne harcolni mindenkivel a fenntartható energián alapuló jövőért, ezért nem akarja elnyomni a versenytársakat.

