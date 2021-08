Ki gondolná, hogy egy két és fél tonnás SUV-ra, ami az ikerturbós nyolchengeres motorjával 612 lóerőre képes, szükség lehet? Miután vezeti vagy akár csak videót néz róla az ember, nem is igazán érdekes, hogy szükséges-e, annyira menő.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Annak ellenére, hogy bizonyos kisebb repülőknél is nagyobb súlya van az XB7-nek, sokkolóan nagy sebességre képes. Ez annyira igaz, hogy a legendás Autobahnon ezt demonstrálták is, amelyről egy videó is megtekinthető.

Mint ahogyan a videón is látszik, az ember fel se fogja, hogy egy ekkora dömper ilyen nagy sebességekre képes. Sokat segít ebben a 4.4 literes nyolchengerese, ami 612 lovat tud meghajtani 800 Nm nyomaték leadása mellett.

Habár a 270 km/h nem tűnhet soknak, egy ekkora monstrummal, amelynek motorját a BMW standard N63-asa alapján mintázták, némi újítással, akkor csak gondoljuk végig még egyszer: 2.5 tonnát nyom ez az SUV.

Mindeközben a Ferrarit vezető John Elkann elárulta, a márkát nem hátráltatja az, hogy Európában 2035-től már nem lehet belsőégésű motorral felszerelt autókat árulni, sőt. Az interjúról itt lehet bővebben olvasni.