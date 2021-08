A nyolc évvel ezelőtti Dubai Autószalonon bemutatott, egy 16 hengeres motorból 5000 lóerőt és 560 km/h-s végsebességet ígérő Devel Sixteen 2017-ben bukkant fel gyártási változatában. Négy év után azonban egy vásáló se vehette át a hatmilliárd forint feletti árú kétülésest, nem, hogy sebességrekordot döntöttek volna vele.

Bár van videó arról, hogy hogy néz ki mozgásban, igazán ezeken sem indul neki, ami miatt egyre többen érzik úgy, hogy semmi sem lesz a modellből. A Donut Media szerkesztői is szkeptikusak, de új videójukban rámutatnak, hogy sok, igen hiteles név dolgozik a Devel projektjén.

Egyikük az éveken át a Pininfarinával dolgozó Paulo Garella, akinek keze munkáját az SCG-003 és az elektromos Aspark Owl dicséri, a másik a Steve Morris Engines, akik évente kb. száz egyedi nagy teljesítményű motort készít ügyfeleinek. A Develnek háromféle kiszerelést terveztek, kétezer, háromezer és ötezer lóerővel.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Morrisék a saját részüket intézték is, de 2018-ban több kulcsember is kiszállt, miután súlyos hűtési és aerodinamikai gondok merültek fel a projekttel. A Devel weboldalán azonban még ott a Sixteen és hivatalos Instagram-oldalára is több új képet és videót tettek közzé, például azzal a szöveggel, hogy „a visszaszámlálás elindult.”

Azonban még ha végül sikerül is eladhatóvá tenni, úgy tűnik, a Sixteen már nem dobbanthat olyan nagyot. Tíz éve minden új cég egy benzines behemót hiperautót akart készíteni, a Rimac Nevera és a Lotus Evija korában azonban már elavulttá teszik őt, ráadásul a hasonló árkategóriában mozgó Aston Martin Valkyrie valahogy biztonságosabb befektetésnek tűnik.

Mindeközben a Mercedes vezére, Ola Källenius baljós jóslattal állt elő a villanyautókkal és azok gyártásával kapcsolatban, erről itt lehet olvasni.