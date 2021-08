A negyedik generációs Toyota Yaris épp egy éve debütált az európai piacon, és fél éve az Év Autója elismerést is átvehette. A kontinensen most megjelent a japán kisautó haszonjármű változata is, bár egyelőre csak a spanyol piacon elérhető.

Ha csak a külsejét nézzük, az ECOVan megtévesztésig hasonlít a többi Yarisra, kivéve, ha megkapja az opcionálisan megrendelhető, a hátsó ablakok helyére illeszthető fekete műanyag betéteket is.

Ha bepillantunk az autóba, már jóval nagyobb a különbség: a hátsó ülések helyén egy sík, 0,9 m2 alapterületű, fával és gumival burkolt rakteret alakított ki a japán autógyártó, amely ráccsal került leválasztásra a sofőrtől és az utasától.

A biztonságos szállítás érdekében a rakteret rögzítőpontokkal látták el, befogadóképessége pedig 720 liter, ami mintegy két és félszer nagyobb, mint a normál Yaris csomagtartójáé, a maga 286 literes befogadóképességével.

Kilogrammokban mérve akár 430 kilogrammot is elszállít a kedvünkért, ez pedig nagyjából azonos a többi hasonló, kisautóból haszonjárművé alakított gépjármű terhelhetőségének.

A személyszállító Yaris 1,0 és 1,5 literes háromhengeres benzinmotorokkal is elérhető a vásárlók számára, az ECOVan kizárólag 1,5 literes hibrid változatban készült el, amely a lap szerint 116 lóerőt és 120 Nm-t képes az első kerekekre küldeni az eCVT váltón keresztül.

A Yaris ECOVan teher nélkül igen fürge és takarékos lehet, hiszen a hátsó ülések és övek hiánya miatt könnyebb, mint a normál modellek.

