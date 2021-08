Luca de Meo, a Renault vezérigazgatója bejelentette, hogy a Zoe átadja a helyét az elektromos Renault R5-ösnek, így nem lesz következő generációja a városi autónak, könnyes búcsút vehetünk a modelltől.

A hvg.hu beszámolója szerint a Renault Zoe valódi bestsellere volt a francia autógyártó elektromos kínálatának, melyből több mint 300 ezer darab példány készült el, mára azonban összességében elavultnak tekinthető.

A Zoét 2012-ben mutatták be a piacon, és azóta folyamatosan fejlesztették: új, nagyobb kapacitású akkumulátorokat kapott, erősekbb motorokkal látták el, és az egyenáramú töltési lehetőségei kimondottan naprakésznek számítanak, mindennek ellenére 2023-tól az R5 lép a modell helyére.

A Renault tervei szerint a Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance kisebb autói egy CMF-EV névre keresztelt platforma kerülnek, ennek révén pedig jelentősen csökkenteni tudják a költségeket. Az első ilyen CMF-EV autó az elektromos meghajtású Megane lesz, majd újabb modelleket mutatnak be szépen sorban, és az is lehet, hogy újra találkozhatunk a Renault 4-el, és az R5 sportmodell változata is szóba került.

