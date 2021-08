Az Apple Tesla-felvásárlásának témájáról és a két vállalat vezetői közötti beszélgetésekről sok találgatás látott napvilágot: legutóbb a "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" című könyvben a szerző, Tim Higgins (a Wall Street Journal újságírója) állította, hogy Musk és az Apple vezérigazgatója, Tim Cook között zajlott egy beszélgetés, amely nem a legjobb hangulatban zárult.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Higgins a könyvében azt írja, hogy Musk és Cook még 2016-ban beszélt telefonon arról, hogy az Apple esetleg felvásárolná a Teslát. A szerző azt állítja, hogy az Apple-főnök volt az, aki felhívta Muskot, hogy egy esetleges felvásárlásról beszéljenek, és hogy utóbbit nem érdekelte az ajánlat, mert még akkor is vezérigazgató akart maradni, ha az Apple átvette volna az irányítást.

Higgins szerint azonban Cook állítólag azt mondta, hogy ez nem lehetséges, és végül letette a telefont, előbb azonban állítólag azt mondta Musknak, hogy "b****a meg". A Tesla-főnök most a Twitteren oszlatta el ezt a pletykát, és egyszerűen csak annyit mondott, hogy ez soha nem történt meg, és hogy soha nem beszélt Cookkal sem személyesen, sem pedig más úton – írja az InsideEVs.

Musk a továbbiakban azt mondta – ahogy korábban is tette –, hogy ő kérte, hogy szervezzenek egy találkozót közte és Cook között, hogy megbeszéljék az esetleges Apple-felvásárlást, de Cook nem volt hajlandó találkozni, és ezután nem történt semmi. Ha erre a találkozóra valóban sor került volna, Musk karrierje egészen másképp alakult volna, különösen akkor, ha nem töltötte volna be a Tesla vezérigazgatói posztját, bár valószínűleg nem ment volna bele a felvásárlásba, ha a pozíciója nem lett volna garantált.

Mindeközben egy orosz videós közzétett egy felvételt arról, ahogy saját, Porsche Boxsteréből átalakított Ferrari 458 Italiáját hasonlítja össze egy valódival. Itt lehet megnézni, hogy kiállja-e a munkája a próbát.