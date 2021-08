A hétfőn közzétett képen egy nyitott tetővel, valamint a normál Valkyrie sirályszárnyas ajtói helyett pillangó ajtókkal ellátott Valkyrie látható. Ez az első alkalom, hogy az Aston Martin utalt a Valkyrie egy, a normál modellen és a kizárólag versenypályára szánt Valkyrie AMR Pro-n kívüli változatára.

Az Aston Martin jelenleg 175 Valkyrie utcai és 40 Valkyrie AMR Pro pályaautót tervez, a szállítások hamarosan megkezdődnek. Egyelőre nem világos, hogy a tető nélküli változat hogyan illeszkedik majd ebbe az egyenletbe.

Az Aston Martin jóvoltából a Monterey-i Autóhéten bemutatkozik az újraindított Valhalla hiperautó is, amelyet először júliusban, a 2021-es Forma-1-es Brit Nagydíjon mutattak be. Az új V8-as hibrid hiperautó 999 darabra lesz limitálva, az első példányok pedig 2023 második felében kerülnek átadásra. A Monterey-i Autóhéten kerül sor az Aston Martin V12 Speedster és a "Goldfinger" DB5 folytatásának helyi bemutatójára is.

Az első Aston Martin sportkocsi, amelyet az Egyesült Államokban értékesítettek, egy DB2 kupé volt. Az első tulajdonosok között volt az amerikai autóversenyző legenda, Phil Hill, aki segített a DB2 helyii népszerűsítésében, majd 1951. szeptember 15-én vette át sajátját. A Motor Authority azt írja, az amerikaiak tették ki a DB2 vásárlóinak nagy részét, és még ma is az összes Aston Martin eladás 30 százalékát teszik ki a tengerentúli autóvásárlások.

