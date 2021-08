Mindenki, aki vezetett már Tesla Model 3 Perfomance-t, azt mondja, remekül kanyarodik, főleg Track Mode-ban. Hogy ezen még javítson, a Senner Tuning a KW Variant 3 rugós lengéscsillapítóival lepte meg, amely a menetmagasságot is csökkenti és rengeteg opciót lehet rajta állítani.

A Senner szerint az alacsonyabb menetmagaság a kanyarodás javítása mellett a légellenálláson is csökkentett. A német cég kérésre súlyoptimalizált kerék-és gumiválasztékkal is segítenek, ezek 40%-kal csökkentett forgó tömeget jelentenek a gyári tárcsákhoz képest, ami 10%-ot is dobhat a villanyautó hatótávján.

A galérián látható Model 3 Senner Kharma felnikkel van felszerelve, ezek elől 20*9, hátul 20*10 colosak. Az autó baloldalán bronz, a jobbon ezüstszínűre van szerelve.

Az igen szemrevaló kerekek a Bridgestone Potenza Sport gumijaiba lettek öltöztetve. Sajnos a Senner Tuning sem a lengéscsillapítók, sem a felnik árát nem tette közzé.

