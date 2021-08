Nem sokkal a baleset után kiderült, hogy az egész csak a tulajdonos, Andy Hous által kiötlött biztosítási cssalás volt, aki azt állította, hogy egy pelikánt akart elkerülni. Ez hazugságnak bizonyult, így House-t 2015-ben egy év és egy nap börtönre ítélték.

2019-ben aztán Ed Bolian meg tervezte venni a sérült Veyront, amely 300 ezer dollárért 8kb. 88 millió forintért) került piacra, de végül lemondott róla. VinWiki nevű Youtube-csatornájára felkerült videójában azonban eláulja, hogy egy nevadai luxusautószervízben dolgozó szerelő, Houston Costa vette meg végül.

Crosta nagy Bugatti-rajongó, volt is neki pár régebben, olyan is, amit a Mansory épített át és olyan is, amelyet hátsókerék-meghajtásúvá alakítottak. Emellett több alkatrész is van nála, melykből ezt a példányt próbálja majd meg újraéleszteni.

Bolian elmondja, hogy Houston végül százmillió forint feletti áron vette meg a Veyront, melyet lilára festett. Emellett 250 ezer dollárnyi értékben rendelt alkatrészeket a Bugattitól. A javítás még folyik, vannak dolgok, amelyek teljesen megsemmisültek, mint a Burmeister hangrendszer, melyeket el kell intézni, mielőtt késznek nevezhető az autó.

