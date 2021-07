Németországot nemrég súlyos áradások sújtották, a Nürburgring körüli területet is érintette. Charoudin emiatt úgy döntött, az Auditól kapott tesztpéldánnyal segít önkénteseknek készleteket juttatni az elzárt településekre, még videót is készített aról, hogy bír az árral a kombi. Az Audi sajtóosztálya is felfigyelt erre és küldtek is egy levelet csalódottságukról.

„Tegnap kaptam egy emailt az Auditól, amely szerint » nem ez volt a tesztpéldány célja. « Lehet, jobban jártam volna, ha 300 felett száguldozok az Autobahnon. Lehet, hogy csak le kellett volna parkolnom és beszélnem róla, mint a többi újságíró” – mondta Charoudin.

A videós szerint a sajtósok felhívták figyelmét arra, hogy tökéletes állapotban kérik majd vissza az autót. Elnézést kér, amiért magára haragította az Audit, enyhítő körülményként hozza, hogy saját autóját elvitte a víz, nem ment az RS6-tal elárasztott területre és semmi olyat nem tett vele, amit saját autójával ne tett volna.

Azt is elmondta, hogy az Audi amúgy tökéletes munkát végzett és hogy az, hogy nála volt, elviselhetőbbé tette a katasztrófát, tökéletesen teljesített minden feladatot és nagyon kényelmes volt. Szóval az RS6 Avant többre képes, mint a gyártó gondolja – érthetetlen, miért akadnak ki ilyen pozitív dolgon.

