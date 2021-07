A Mercedes-AMG S63 612 lóerővel nem gyenge, de mi van, ha ez sem elég? Nos, a a Posaidon S63 tuningolt változatában a motorháztető alatt ugyanaz a 4,0 literes V8-as lakik, de most átdolgozott turbókat kapott, továbbfejlesztett golyóscsapágyakkal, új légbeömlővel, valamint egy átdolgozott kipufogórendszert új leömlő csövekkel és sportkatalizátorral.

A Posaidon S 63 RS 830+ végül 880 lóerőre képes, ez a fajta teljesítmény pedig lehetővé teszi, hogy ez az S63 3,2 másodperc alatt elérje a 100 km/órás sebességet, és továbbmenjen egészen a 349 km/órás végsebességig.

A történet azonban itt még nem ér véget. A Posaidon egy másik frissítés is készül, amely akár 940 lóerőre is növelheti a végső teljesítményt. Sajnos a Posaidon nem árulta el az összes teljesítményadatot ehhez a frissítéshez, de az a Top Speed szerint is biztosnak tűnik, hogy a 100 km/órás sebesség három másodperc körüli idő alatt lesz elérhető.

Ha már itt tartunk, mindkét eddig tárgyalt fejlesztés fizikai frissítéseket is tartalmaz, így a Posaidon akár 707 lóerővel is dolgozhat az autó számítógépes rendszerének egyszerű újrakalibrálásával. Az egészet az AIRMATIC légrugóhoz tartozó elektronikus süllyesztő modul teszi teljessé, amely sportosabb jobb és dinamikusabb kezelhetőséget biztosít az S63-nak.

