Különös videók bukkantak fel a közösségi oldalakon: a súlyos árvizek során többen hajóként használták Tesla autóikat Kínában. És bár lehet, hogy ha az érintettek nem Teslákban ülnek, ott rekednek valahol az áradás miatt, vagy még rosszabbra fordul a sorsuk, nem ajánljuk, hogy bárki kipróbálja a felvételeken látottakat.

Az InsideEVs több videót is összegyűjtött arról, hogy néznek ki Kínában a Teslák, amiket ugyan nem arra terveztek, hogy hajóként viselkedve lebegjenek a vízen, egészen jól boldogulnak az igen szélsőséges körülmények között is:

A Tesla Model 3-as nemcsak az egyetlen autó, ami a videó tanúsága szerint képes volt megküzdeni a vízzel, de a felvételt megosztó Twitter-felhasználó, Ray4Tesla azt írja, hogy ez menthette meg a benne ülők életét, hiszen egy teljesen elöntött és több járművet csapdába ejtő alagútból hozta ki épségben az utasait.

A villanyautókat nem arra tervezték, hogy ilyen körülmények között is hibátlanul működőképesek legyenek, a víz alá kerülő kínai autópályán készült felvételen látható Tesla is előbb-utóbb leáll majd minden valószínűség szerint, de addig is biztonságba szállíthatja utasait.

A legmegdöbbentőbb videón azonban a Tesla éppen csak kilátszik a vízből. Ismét hangsúlyozzuk, hogy az elektromos gépjárműveket NEM arra tervezték, hogy képesek legyenek megküzdeni az áradással, az egészen biztos, hogy a benzines és dízeles autók azonnal feladnák a küzdelmet, ha ekkora víztömeggel néznének szembe.

