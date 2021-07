Az új Honda Civic Hatchback júniusban mutatkozott be lesimultabb dizájnnal, újratervezett beltérrel és egy új négyhengeres motorral. Ha az túl visszafogott volt, a Honda opciókkal tudja fűszerezni a dolgot, de ha nagyobb teljesítmény kell, akkor érdemes várni a Civic Type R új generációjára.

Pár héttel a ferdehátú után kémek már fel is fedezték, és ezen képek alapján itt sem szálltak el nagyon a tervezők. Hátul a szárny kisebbnek tűnik, ahogy a csomagtérajtóra tervezett spoiler is. Érdekes módon azonban mintha állítható lenne, bár lehet, ez csak a prototípuson lesz így.

A Type R sportosabb jegyei azonban így is szembeötlőek az alacsonyabb felfüggesztéstől a motorháztető légbeömlőjén át a nagy felnikig, mögöttük a Brembo fékekkel. A prototípuson az előd három kipufogója is feltűnik, így is szelídebbnek tűnik, mint a jelenlegi generáció.

Az utastérbe nem látni be, de gyanítható, hogy a már ismert Civic műszerfala lesz benne. A motorkínálatban egy kétliteres sornégyes turbó lesz, valahol 320-340 lóerő körül, mely az első kerekekre megy egy hatsebességes manuális váltón át. Összehasonlításképp, a jelenlegi Type R 306 lóerős. Vélhetően ez lesz az utolsó villanyosítás nélküli Civic Type R, jövőre kerül a kereskedésekbe.

