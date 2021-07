Míg 2020 második negyedévében ez az arány csupán 3,5 százalék volt, ez az idei év azonos időszakára 7,5 százalékra emelkedett. A konnektorból tölthető hibridek (PHEV) részesedése 8,4 százalék, a hibrideké (HEV) 19,3 százalékos, de a vásárlók több mint 62 százalékban még mindig benzines és dízeles új autók mellett teszik le voksukat a kontinensen - foglalta össze a Napi.hu.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A tavalyi év második negyedévéhez képest az idei év hasonló időszakában a benzines autók eladásai több mint 25 százalékkal, a dízeles autók értékesítési adatai pedig nyolc százalékkal emelkedtek, amit magyaráz az is, hogy tavaly kirívóan kevés új autó fogyott a piacon. Az újautó-eladásokban azonban csökkent mindkét típusú gépjármű részesedése: míg a dízelmotoros autóknál ez 2020 második negyedévében csaknem 30 százalék volt, ez 2021-ben csupán 20 százalék, de a benzines autóké is csökkent 52 százalékról 42 százalékra.

A tisztán elektromos meghajtású autók értékesítése azonban szépen megugrott, átlagosan 231 százalékos emelkedés tapasztalható a piacon. Spanyolországban és Németországban 373 és 357 százalékos növekedés következett be, Magyarország azonban ettől jócskán elmarad a 38 százalékos emelkedéssel. A konnektorból tölthető hibridek térnyerése szintén észrevehető szabad szemmel is, 256 százalékos arányra emelkedett. Olaszországban 660 százalékkal, Spanyolországban 430 százalékkal növekedett az eladásuk, de Magyarországon is jócskán megugrott az értékesítés 170 százalékos bővüléssel.

A hibridek lassan, de biztosan haladnak a piac ötödének lefedése felé, a konnektorból tölthető modellek átlépték a nyolc százalékos arányt, míg a villanyautók részesedése megközelíti a hét százalékot. Ezzel a részben vagy teljesen elektromos meghajtású autók értékesítési részesedése meghaladja a teljes eladások egyharmad részét. A benzin és dízelautók népszerűségének visszaesése még látványosabb, ha a többéves adatokat nézzük: 2017-ben még 90 százalékos aránnyal domináltak, mára ez kétharmados részesedést jelent.

Mindeközben egy tervezőcég elképzelte, hogy nézhetne ki a Lamborghini Countach, ha 2021-ben is gyártásban lenne. A képeket itt lehet megtekinteni.