Egy francia-amerikai gyár bemutatta a háromajtós Renault 5 Turbo restomodját szénszálas karosszériával és modern technológiával, amely szerintük „a B-kategóriás ikon lehető legjobb verziója lett”.

A Renault 5 Turbo 3-at a Légende Automobiles háromtagú csapata tervezte. A hírek szerint egy négyhengeres turbómotor hajtja több mint 400 lóerővel, ezeket egy manuális váltón át küldve a hátsó tengelyre. Főbb ismertetőjegyei a 17 colos hátsó és a 16 colos első felnik, a LED-fényszórók és a hátsó szárny.

Emellett elől és hátul is duplalengőkaros felfüggesztése van, így a Turbo 3 szélesebb elődeinél és a gyártó szerint kezelhetőbb is. Belül versenyülések és egy szövettel borított műszerfal fogadnak, melybe modern, digitális műszerközpont, kétzónás klíma és egy minimalista kormány foglaltatik. Hátul bukókeret is van.

A hagyományos Renault-logo és feliratok az autó származása előtt tisztelegnek, a Turbo 3 matrica pedig az újdonságokat jelzi. Egyelőre a pontos motoradatok és az ár sem nyilvános, de a gyártó azt írja közleményében, „minden pénzügyi tanácsot figyelmen kívül hagytak és nem spóroltak semmin.”

