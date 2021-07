A Cybertruck 2019-es bemutatása után a Tesla azt mondta, hogy az elektromos-hajtású pickup legkésőbb 2021 végére piacra kerül. Az autógyártó azóta nem frissítette az ütemtervet, ám mivel a határidő vészesen közeleg, és csak nagyon kevés bizonyíték utal a gyártás előrehaladtára, szinte biztosra vehető, hogy idén már nem láthatjuk a modellt az utakon.

Az autógyártó egyelőre nem erősítette meg a csúszás tényét, azonban erős utalást tett rá.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A részvényeseknek írt levelében a Tesla megemlítette ugyan a sorozatgyártás felé tett “előrelépést”, megerősíteni viszont mindössze annyit erősített meg, hogy a Cybertruck gyártására a Model Y gyártása után kerül sor, amely a tervek szerint év végén indul a texasi Gigafactoryban.

Ugyanebben a dokumentumban a Tesla negyedévente frissít egy táblázatot a járműgyártási kapacitásáról, ebben pedig továbbra is csak a “fejlesztés alatt”, és nem a “gyártás alatt” üzenet látható az SUV neve mellett.

Magának a cégvezérnek, Elon Musknak is feltették a kérdést, hogy beindul-e idén a Cybertruck sorozatgyártása, de ő is csak mindössze annyit mondott, hogy véleménye szerint a Cybertruck lesz a Tesla eddigi legjobb, és egyben legbonyolultabb terméke is.

Mindeközben egy Tesla-tulajdonos elintézte, hogy új Model S Plaidjének a teljesítményéhez méltó hangja legyen, itt lehet meghallgatni.