A McLaren leleplezte a régóta várt 765LT-t, mely állításuk szerint a leggyorsabb általuk gyártott kabrió valaha, amely a pályaorientált Longtail modellek közül a lehető legnagyobb élményt nyújtja a sofőrnek.

A wokingi Super Series új csúcsmodelljének alapja a kupé, amely a gyártó négyliteres, biturbós V8-asát és annak 754 lóerejét és 800 Nm-es nyomatékát is megosztja. Közös a hétsebességes szekvenciális váltó is és ahogy a már elkapkodott kupé, a 765LT Spider is csak 765 darabban lesz gyártva, egy 310500 fontba, avagy kicsivel több, mint 127 millió forintba kerül majd.

38 Fotó

A 765LT Spider a 720S kabrióváltozatánál könnyebb és élesebb verziója. A 11 mp alatt nyitható-csukható tető 49 kilót nehezít rajta a kupéhoz képest, 1388 kilója azonban még így is 80-nal kevesebb, mint a 720S Spideré. Ahogy a többi LT modellnél is, itt is a szénszálas anyagok használata segítette a fogyókúrát.

A gyártó szerint a 765LT 2,8 mp alatt százon van, 7,2 mp alatt kétszázon, pontosan, ahogy a kupé. Az egy részből álló tető szénszálas keretébe zajcsökkentő habot töltöttek. Mivel így középen nincsen rés, a cég nagyobb fejteret és hosszabb tetőlemezt kapott, aminek eredménye egy jóval előrébb vitt A-oszlop. A tetőt csukó rendszert nyolc villanymotor hajtja.

A 765LT aerodinamikus karbonkasztnija ugyanaz, mint a kupéé, az első lökhárítótól az oldalküszöbökön át a hátsó részt körbeölelő ütközőig. A hátsó szárnyat is megtartotta a modell, bár át lett kalibrálva, hogy a nyitott-csukott tetőhöz alkalmazkodjon.

Az autó váza is ugyanaz, amit már láttunk egy éve, kivéve, hogy egy plust felső szénszálas rész került a motortérhez és két plusz támasz, amelyek borulástól védik az autót. Az utastérben szintén megtartották a legtöbb dolgot, bár a klíma és a hangrendszer csak opcióként érhető el az alacsonyabb súly érdekében.

A McLaren Special Operation részlege több különböző személyes opciót is ajánl, például a Clubsport csomagot, amely még több könnyebb elemet tartalmaz, például karbon-kerámia fékeket. Az LT Black Pack elsősorban a külsőt változtatja meg, több feketére festett alkatrésszel.

