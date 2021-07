A Tesla Model S prototípusai rendszeresen látogattak el 2019-ben a Nürburgringre, most pedig visszatértek oda, vélhetően egy rekordkísérletre készülve. A gyártó júniusban kezdte a kiszállításokat, szóval lehet, hogy csak egy szériagyártott változatot tesztelnek, sajnos a sötétített ablakokon át nem látni, kiszedték-e az üléseket, ami árulkodó jel lenne arról, mi a céljuk.

A 2019-es körök alapján a cég arra jutott, hogy 7:20-as kört simán, de akár 7:05-öst is elérhetnek, azonban egy műszaki hiba miatt korán véget ért a kísérlet és nem tettek közzé köridőt. Egy 7:20 is könnyedén verné a Porsche Taycan Turbo 7:42-es körét, ami a szériagyártott villanyautók között a rekord. Egy 7:05-tel azonban az összes négyajtós szériagyártott modellje is meglenne, az jelenleg 7:18.361, a Jaguar XE SV Project 8 futotta 2019-ben.

Minden esélye megvan a Model S Plaidnek a célja elérésére. Hárommotoros, 1020 lóerős hajtásláncával a legerősebb autók közé tartozik a világon. Csupán 1,99 mp alatt százon van, 9,23 mp alatt ér célba 400 méteren és a cég szerint 320 km/h a végsebessége. Az első kettő adat világrekord szériagyártott autók között.

Aki minden nap szeretné ezt a teljesítményt megtapasztalni, annak 46 millió forintot kell kifizetnie itthon. Egy Model X Plaid is elérhető, kicsit szelídebb teljesítménnyel, 39,5 millió forintért.

