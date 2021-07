A Lamborghini autói valahogy mindig utat találnak maguknak a terepre. A márka maga rukkolt elő 2019-ben a Huracán Serrato koncepttel, előtte 2013-ban a Gallardo Parcourral.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A nemhivatalos projektek között egy lámpasorral és hátratett pótkerékkel ellátott Gallardo kelt el 2019-ben, ugyanekkor mutattak be egy külső bukókerettel ellátott Huracant, míg 2017-ben a kaliforniai DWA Coastal Range Rallyn egy Lamborghini Jarama is rajthoz áll. Ehhez a csapathoz csatlakozik a Jumpacan.

A B is for Build nevű Youtube-csatorna autóján már másfél éve dolgoznak, a terv az, hogy decemberben rajthoz is állhatnak vele. Egy 65 km/h-s tesztkörre el is vitték nemrég, ez látható a videón.

A kiindulási pont egy balesetben széttört Huracán volt, amelynek a vázát a csapat kiegyenesítette. Egy LS V8-ast tettek a hátsó felébe, amit egy hatsebességes Graziano manuális váltóval párosítottak.

A Jumpacant nagy teherbírású felfüggesztésekre rakták, elől 35, hátul pedig 37 colos gumik biztosítják a nagyobb hasmagasságot. A hűtő a vezetőfülke mögé került, a fékek egy Ford Mustang Shelby GT500-tól vannak és jóval szélesebb is lett a Huracán, mint volt.

Nem is igazán lehet talán már Lamborghininek nevezni, de az biztos, hogy az egyik legmenőbb dolog, ami valaha Lamborghiniként kezdte.

Mindeközben egy Tesla-tulajdonos elintézte, hogy új Model S Plaidjének a teljesítményéhez méltó hangja legyen, itt lehet meghallgatni.