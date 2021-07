Elon Musk az elmúlt hétvége során közölte az internet népével, hogy a Telsa Model S Plaid nem hagyományos kormánykerékkel kerül forgalomba, annak ellenére sem, hogy a vállalat saját tesztpilótái és sok leendő tulajdonos is nyilvánvalóan ezt kívánja.

A Twitter-bejegyzés július 23-án született, miután Muskot megkérdezték, hogy a Model S Plaid kap-e "normál kormánykerék opciót"? Musk egyszerűen azt válaszolta, hogy "nem".

A tweet egy olyan szál alatt született, amely Marques Brownlee nemrég megjelent (többnyire pozitív) értékeléséről szóló bejegyzés alatt keletkezett. Bár neki összességében tetszett az autó, az egyetlen nagyobb problémája a futurisztikus kormány volt.

"Ezen a ponton már több mint 800 mérföldet megtettem vele, ennek egy része autópályás vezetés volt, egy része külvárosi vezetés, egy része parkolás, de álltam ki felhajtóról is, szupertöltőket is használtam, és alapvetően elkezdtem rájönni, hogy az új kormánykerék rossz" - mondta Brownlee.

Brownlee fő aggodalma nem kizárólag a kormány alakja volt, ugyanis két felső küllőkar mentén lévő érintésérzékeny gombokkal együtt a kormányrúd alakja arra késztette, hogy a különböző manőverek során akaratlanul indexeljen és dudáljon.

Bár Brownlee-nek nem tetszik a kormány, és a hozzá tartozó gombok sem lettek a kedvencei, azt elismeri, hogy menőnek tűnik, és passzolhat az autóhoz, ugyanis egy olyan szedánról van szó, amely egy versenyautó szintjén teljesít.

A pályán való használhatóságával kapcsolatban azonban felmerül néhány kérdés, hiszen korábban Randy Pobst is az újdonság eltávolítását kérte az idei Pikes Peak-en, és most úgy tűnik, hogy a Tesla saját tesztpilótája sem biztos benne, hogy melyik is lenne a jó, ugyanis mindkét verziót bevetették a ringen.

