Az emelt hasmagasságú kombira nagyjából egy évvel ezelőtt pillanthattunk rá először, a hónap elején pedig egy újabb álcázott prototípus is feltűnt az utakon. Mivel a modell tesztelése folyamatosan zajlik, ma egy újabb adag kémfotót is megoszthatunk a C-osztály All-Terrainről, amely még mindig nem készült fel végleges dizájnjának felfedésére.

Ahogy az alábbi galériában is látható, a megemelt kombi új műanyag védőburkolatokat visel, amiknek a karosszériát kell megvédenie a kavicsoktól és egyéb törmelékektől, miután a sofőrnek ezzel a típussal a burkolt utakról is biztonsággal le lehet térnie. A műanyag burkolat persze nem látszik tisztán, de a kontúrjai az összes álcafóliával együtt is jól kivehetők.

Nyilvánvaló, hogy ezúttal sem egy hardcore terepjáró fenevadról lesz szó, hanem inkább egy praktikus autóról, amely a normál változatnál valamivel előnyösebb képességekkel rendelkezik az ösvényeken. Azt egyelő nem tudjuk, hogy mekkora plusz hasmagasságot terveznek, de a nagyobbik E-osztály All-Terrain a már megszokott légrugózással 14 centiméter plusz hasmagassággal rendelkezik teljes terhelésnél az E-osztály Wagonhoz képest, ami a robusztus C-osztály esetében is is irányadó érték lehet.

A hajtáslánc-választékot szintén titok övezi, bár szinte biztosra vehető, hogy az All-Terrain változat nagymértékben tükrözi majd a széria E-osztály motorkínálatát. Piactól függően benzines, dízel és hibrid motorok közül választhatnak majd a modell iránt érdeklődők.

A Mercedes idén februárban mutatta be az új C-osztályt, a kombi robusztusabb változata pedig jó eséllyel jövő év elején érkezik meg a kereskedésekbe.

