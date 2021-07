A Tesla negyedéves profitja most először haladta meg az egymilliárd dollárt, köszönhetően nagyrészt annak, hogy más gyártókkal ellentétben a kaliforniai vállalat egészen jól átvészelte a koronavírus-járvány okozta chiphiányt.

A most elért pénzügyi mérföldkő már egy két éve tartó profitképes időszakot hosszabbított meg, ez pedig egyértelműen eloszlatja a kétségeket a Tesla életképességével kapcsolatban, hiszen az első évek veszteségei és gyártási problémái után sokan megkérdőjelezték az autógyártó létjogosultságát.

Legutóbbi eredményével a Tesla megszilárdította első helyét az elektromosautó-gyártó vállalatok mezőnyében, a következő negyedév pedig ennél is sikeresebb lehet, amire szükség is lesz, hiszen egyre több mainstream autógyártó pörgeti fel az elektromos autók gyártását, így hamarosan több rivális is megérkezik Elon Musk nyakába.

A számok nyelvére fordítva az elért eredményt, úgy áll a helyzet, hogy a Tesla részvényenként 1.02 dollárt keresett az április-június közti időszakban, ami 1.1 milliárd dollárnyi nyereséget eredményezett. Ez egyébként több mint tízszerese a tavalyi év hasonló időszakában elért nyereségnek.

A Tesla piaci értéke jelenleg 630 milliárd dollárra saccolható, ez pedig olyan érték, amelynek közelében egyetlen más autógyártó sem található.

