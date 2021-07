Az újonnan Full Self Driving (FSD) néven is futó Autopilot az egyik ok, amiért ilyen népszerű a Tesla a vásárlók körében, bár számtalan videó kering az interneten a fejlett vezetéstámogató rendszer hibáiról.

Ezen a Jordan Nelson nevű autós által megosztott videón éppenséggel az látható, amint az autó egy sárga lámpának nézte a Holdat, erre pedig lassítani kezdett.

A sofőr annyit üzent Elon Musknak, hogy vizsgálja meg egyszer a Holdat, hogy lássa, az miként képes megviccelni a rendszert.

Az önvezető autók technológiája egyébként már korábban is komolyan foglalkoztatta Muskot, célja pedig az volt, hogy 2020-ra bevezessék a robotaxikat az Egyesült Államokban, bár erre még kicsit várni kell, ugyanis a vállalat közölte a kaliforniai szabályozó hatósággal, hogy év végéig még biztosan nem készülnek el a teljes mértékben önvezető autók – írja a hvg.hu.

Mindeközben egy elemzés szerint már pár év múlva hiánycikké válhat a villanyautókba szánt akkumulátorokból. A részletekről itt írtunk.