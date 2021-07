Ken Block kicsit már mindenbe belenyúlt karrierje során. Hazai és nemzetközi szinten is mindenhol ralizott. Krosszmotoron indult az X Gamesen és ott van összkerék-meghajtású Mustangja, a Gymkhana. Driftelgetni is szeret. Idén a Baja 1000 nevű sivatagi ralira nevezett be 16 éves navigátorával, Jax Redline-nal, akinek mindössze fél éve van jogosítványa.

Block Ford Escort Cosworthét is leporolta, ezzel kupálja fiatal szárnysegédjét, mielőtt az elindul a New England Forest Rallyn. Block szerint fontos lesz, hogy sima ralikon is tudást szerezzen Redline, mielőtt a sivatagba mennek, ahol ő maga is részt vett egy homokfutóval, akkor azonban fejtetőn ért véget a kaland.

Redline amúgy gyerekkora óta versenyzik. Apja krosszmotoros van, szóval megvannak a gének. Ő is két keréken kezdett, majd go kartra váltott. Ezután kapott egy Polaris RZR-t, amivel Amerikában salakon szokás versenyezni és váltott a Baján is induló Trophy Truckokra. Ennek ellenére elmondása szerint kicsit be van tojva, hogy első versenyén Block mellett kell ülnie.

Nem csodáljuk. Blocknak sok más versenyzővel együtt sokkal jobb szeme van a pályákhoz és a földutakhoz, mint nekünk. Amikor az ember mellette ül és annak ellenére a gázon tapos, hogy egyre közeledik a kanyar, eléggé rémísztő tud lenni. Redline maga is megtapasztalhatja ezt pár hónap múlva, a Baja 1000 ugyanis november 15. és 20. között lesz majd megrendezve.

