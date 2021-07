Ennyi pénzből rengeteg nagyteljesítményű kupét meg lehet venni a Dodge Challenger Hellcattől az új BMW M4 Competitionig. Ezek motorja azonban elől van, a C8 Corvette pedig megnyitja az ajtót azok előtt, akik olasz szuperautók után áhítoznak, de azt már nem engedhetnék meg maguknak.

Az Edmunds nevű Youtube-csatornán eresztették neki a saját Corvette-jüket egy BMW tesztautóval. A Corvette anno kb. 18 millió forint körüli áron indult, de mire a videósok végigértek az opciókon, ez az ár 24 millióra duzzadt, többek között a Z51 Performance Pack miatt. A BMW 21,5 millió volt alapból, de sajtópéldány révén minden extrát rápakoltak, amit lehetett, így ára harmincmillió feletti.

A teljesítményük kísértetiesen hasonló, még ha sok dologban különbözik is. A BMW 510 lóereje és 650 Nm-e egy biturbós, háromliteres sorhatosból jön, a Corvette 503 lóerejét viszont egy 6,2-literes V8-as adja. Nyomatéka 640 alatt marad, de mivel szívómotor, sokkal nagyobb fordulatszámon tud üzemelni.

Carlos Lago műsorvezető szerint a BMW erősebben rúg el induláskor, tehát sokkal erősebb. Ennek ellenére a 100 km/h-t és a negyed mérföldet is a C8 éri el előbb. A BMW korlátozott tapadása is ad némi izgalmat a versenyhez, Lago szerint kicsit talán túl sokat is, míg a Corvette meglepően könnyebben irányítható, kényelmesebb és még a csomagtérbe is több dolog fér.

Lago végül úgy dönt, hogy ára és széleskörű funkciói miatt a C8-nak adja a győzelmet, bár szerinte nagyon közel van hozzá az M4-es is.

