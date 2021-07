A Lamborghini Countach 50 Omaggiót az 1971-ben bemutatott koncept előtti tisztelgésként tervezték. Ez volt a lehető legtisztább Countach, az 1974 és 1990 között gyártott sorozatok ugyanis fokozatosan elütöttek az egyszerű vonalaktól és egyre több aerodinamikai elemmel dolgoztak.

Az ARC vissza akart térni a letisztult vonalakhoz, de úgy, hogy állítható aerodinamika révén egyben agresszívabb is legyen a modell. Így az ablakok mögötti légbeömlők például csak szükség esetén nyílnak, ahogy a hátsó szárny is csak nagyobb sebességnél kerül elő. Nem vagyunk biztosak, hogy ilyen kicsi nyílások sokat hűtenek a motoron, de azért jól néznek ki.

30 Fotó

Az Aventador alapjaira tervezett Countach 50 Omaggio a szénszálas vázat és a V12-es motort is megörökli. Elméletben az új koncept sokkal nagyobb az ihletnél szolgáló eredetinél, a keréktárcsái átmérője is sokkal nagyobb és a renderképek alapján sokkal határozottabb is a kiállása.

Manapság a szuperautók egyre bonyolultabbak és bonyolultabbak, így jó ilyen egyszerű, de nagyszerű formákat látni egy ilyenen. Elől nem kell semmilyen nyitóegység, a fényszórók lézertechnológiát használnak, a légbeömlők a lökhárítóba vannak építve, a „motorháztető” pedig a Countach utáni Lambók trapézalakját kapta meg. Egyes szögekből azonban kicsit túl hosszúnak tűnik a frontrész és a kerékívek is lehetnének kicsit agresszívabbak.

Hátulról igazán figyelemfelkeltő a koncept: a hátsó lámpák nagyon vékony LED-sorokból állnak, itt fut ki ugyanis a V12-es szívómotorból a meleg levegő. A féklámpák az üvegből készült motorfedő részei, ha nincsenek használatban, akkor becsukódnak. A kipufogó a diffúzorba kerül. Ez a része a tanulmánynak, ami legjobban emlékeztet arra, miért is szeretjük az eredetit ennyire.

Az Aventador hatásai az utastérben a legnyilvánvalóbbak. Az ARC a döntött középkonzolra egy nagy érintőképernyőt rakott, ami megkülönbözteti a munkájukat a Lamborghini búcsúzó csúcsmodelljétől, de az ajtókon is képernyők váltották a visszapillantókat.

A Countach 50 Omaggio sosem fog gyártásba kerülni, de arra mindenképpen jó, hogy felkeltse az étvágyunkat a Lamborghini saját meglepetése előtt. Amennyiben valóban kidobnak egy különleges, Aventador-alapú Countachot, az olyan lépés lenne, mint a Bugatti Centodieci, amely az 1991-es EB110 előtt tisztelgett.

