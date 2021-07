Az International Council for Clean Transportation (ICCT) tanulmánya, amelyet először a The Verge szúrt ki, az Egyesült Államokban, Kínában, Európában, illetve Indiában 2021-ben forgalomba helyezett közepes méretű elektromos autók teljes kibocsátását becsüli meg – írja a Green Car Reports.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A tanulmány szerint az Egyesült Államokban egy elektromos autó életciklus-kibocsátása 60-68 százalékkal alacsonyabb lehet, mint egy benzines autóé. Európában a tanulmány becslése szerint a kibocsátás 66-69 százalékkal lenne alacsonyabb.

Kína és India több szenet használ a villamosenergia-termeléshez, de a tanulmány szerint ezekben az országokban az elektromos autók összkibocsátása még így is alacsonyabb lesz, mint a benzines autóké. Kínában a kibocsátás 37-45 százalékkal, míg Indiában 19-34 százalékkal lehet alacsonyabb.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek a becslések azt feltételezik, hogy az autók 18 évig lesznek az utakon, ami azt jelenti, hogy a kutatóknak előrejelzéseket kellett készíteniük az elektromos hálózatok állapotáról a vizsgált piacokon a következő másfél évtizedben. Az EV-k előnye, hogy egyre tisztábbak lesznek, ahogy a hálózat átáll a megújuló energiára, így az összkibocsátásuk még alacsonyabb lehet, ha több széntüzelésű erőművet szüntetnek meg.

A szennyezett hálózatokból származó magas kibocsátáshoz továbbra is makacsul tartja magát az EV-mítosz, részben az energiatermelésre vonatkozó elavult információk miatt, de ezt a kutatások nagyrészt megcáfolták. Egy tavalyi tanulmány szerint a világ 95 százalékában az EV-k már most is tisztábbak, mint a benzines autók.

Mindeközben a Tesla önvezető rendszere körül hatalmas a felháborodás, elsősorban a régebbi modellek tulajdonosai vannak felháborodva, hogy ezt mi váltotta ki, az innen tudható meg.