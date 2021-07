Bár a Saab 900 magában is remek autó, előző tulajdonosa ezt a példányt gyorsulási versenyekre alakította át, így egy ötliteres kompresszoros V8-ast rakott bele Edelbrock Performer légbeömlővel. Accel elektromos gyújtó, új hűtő és egy ötsebességes kézi váltó is van benne a hátsókerék-meghajtás mellett, de a hátsó felfüggesztés is fel lett újítva.

11 Fotó

A Saab külsejét is masszívan átalakították, lila-ezüst festést kapott. A Weld Racing felnijeit, a Hella ködlámpáit és egy légbeömlőt is raktak rá a motorháztetőn.

Belül tovább folytatódik a sor, lila és sárga alkatrészekkel, két versenyüléssel és egy bukócsővel. A műszerfalat egy az egyben átemelték egy Foxbody Ford Mustangból.

Az eBay hirdetés szerint az autóba mindössze 8606 km-t raktak, mióta megkapta az új motort, eladója 25995 dollárt, avagy 7,6 millió forintot kér érte.

