Hónapokig tartó késések után a Tesla a múlt hónapban végre megkezdte a Model S új változatának kiszállítását. Az új elektromos szedán vadonatúj belső dizájnnal, új második sorban elhelyezett képernyővel, valamint új akkumulátorcsomaggal és hajtásegységekkel rendelkezik, amelyek őrületes teljesítményt tesznek lehetővé a jármű Plaid változatában.

A vásárlóknak azonban most még várniuk kell, hogy megtapasztalhassák ezeket az újdonságokat: több új Tesla Model S vásárló is beszámolt az Electreknek és fórumokon is írt arról, hogy a Tesla arról tájékoztatta őket, hogy "csúszás van" az új jármű leszállításával kapcsolatban.

A hónapok óta új járművükre váró vásárlóknak azt mondták, hogy azok végre megérkeztek a helyi kiszállítási központjukba, de a Tesla nem tudta leszállítani őket. Egy sor különböző kifogást mondtak nekik arra, hogy miért nem tudták befejezni a szállítást, de a közös pontnak az tűnik, hogy "csúszás" van az új Model S-eknél.

Több vásárlónak azt mondták, hogy a késés az "új ellenőrzési szabványok" miatt van, a Tesla azonban nem árulja el nekik, hogy mit vizsgálnak, és miért nem tud új szállítási dátumot adni. Néhány vásárló aggodalmát fejezte ki, hogy ez összefüggésben lehet a múlt hónapban történt Tesla Model S Plaid tűzesettel, de erre egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték.

Elon Musk korábban úgy nyilatkozott, hogy a januári bevezetés és a szállítások júniusi megkezdése közötti késedelem egyik oka az volt, hogy "megbizonyosodjanak arról, hogy a Model S új akkumulátorcsomagja biztonságos".

