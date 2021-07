Az SSC gyakorlatilag minden autókedvelőt sokkolt, amikor tavaly bejelentették, hogy a Tuatara hiperautóval 331 mérföld/órás (532 km/órás) sebességrekordot értek el, amit többen már akkor erősen megkérdőjeleztek, miután összehasonlították a gyorsulást azzal, amit korábban a Koenigsegg Agera RS prezentált.

Most maga a vállalat is megerősítette, hogy elferdítették a valóságot korábbi közleményükben, hiszen, mint írják “Szeretnénk hivatalosan is elismerni, hogy korábbi állításunkkal ellentétben nem értük el a 331 mérföld/órás sebességet, sőt, a 301 mérföld/per óra elérése sem jött össze”

“Vállalatunk háza táján mindenkit nagy szomorúsággal töltött el, hogy nem tudtuk elérni céljainkat, azonban továbbra is azon vagyunk, hogy áttörjük a 300 mérföld/órás határt - ezúttal tisztán, hivatalosan és kétségek nélkül” - áll a közleményben.

