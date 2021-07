A Porsche nagyszerű pandémiás időszakot tudhat maga mögött, az értékesítési számok ugyanis a járványhelyzet ellenére is szépen növekedtek. Nagy szerepe van ebben a Porsche Taycannak, a márka első tisztán elektromos-hajtású modelljének, amely a Porsche 911 és a 718 összesített értékesítési számait is felülmúlta.

A frissített Macan mindössze néhány napja mutatkozott be, ráadásul 2023 körül érkezik majd belőle a tisztán akkumulátor-hajtású változat is, vagyis az eddigi jelek alapján fényes jövő elé néz a gyártó, amelynek azonban némi kellemetlenséggel is szembesülnie kellett.

A Reuters információi szerint ugyanis 40 millió eurót kell befizetnie a gyártónak az adóhivatal számára, ugyanis némi gond adódott az adóbevallásával.

A pontos részletek nem ismertek, ám a gondot az okozta, hogy a 2009-től 2016-ig tartó időszakban rendre hiányos adóbevallásokat készítettek, amikből létfontosságú információk hiányoztak.

A német ügyészség hivatalosan is megerősítette, hogy végül az ügy megegyezéssel zárult, így nem kerül sor további jogi eljárásokra az ügyben, amelynek kialakulása is meglepő, hiszen Németország híres arról, hogy a helyi adóhatóságok a Volkswagen Csoport, a Daimler és a BMW ügyleteit is közelről figyelik.

