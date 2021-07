A Mercedes-Benz komoly terveket szövöget az elektromos-hajtáslánc területén, az pedig korábban sem volt már titok, hogy a Maybach esetében is bekerül a kínálatba a hajtáslánc.

Sokat nem kell már várnunk arra, hogy megnézzük, mit is jelent ez a valóságban, hiszen a német gyártó már egy fotót is közzétett az első tisztán elektromos-hajtású Maybachról, ami az EQS nevet kapta.

Mindez azért jelent sokat, mert bár az elmúlt hónapokban néhányszor sikerült lencsevégre kapni egy-egy tesztelt példányt, azok többnyire olyan mennyiségű álcafólióval voltak ellátva, hogy szinte semmit sem láthattunk belőlük.

A legtöbb részlet persze még most is homályos, de azt legalább már láthatjuk, hogy egyedi hátsó lámpákkal érkezik majd az SUV, még úgy is, ha egyébként a LED-grafika komoly hasonlóságot mutat azzal, amit a szedánnál korábban már láthattunk.

A lámpákon, a kéttónusú fényezésen és a Maybach-logón kívül mást ezúttal nem osztott meg a gyártó, ám technikai fronton is keringenek azért pletykák, melyek szerint a tisztán elektromos-hajtású luxuskategóriás SUV 715 lóerő körüli teljesítménnyel áll majd a vásárlók rendelkezésére.

