Folyamatosan növekszik a kereslet az elektromos autók piacán, amelyet csak tetőzhet az, hogy az Európai Unió és Nagy-Britannia területéről 2035-től kezdve szinte minden autót kitiltanának, ami nem elektromos.

A növekvő kereslet azonban értelemszerűen azt jelenti, hogy az alkatrészek és az ahhoz szükséges nyersanyagok piacán is jelentős a túlkereslet, amely a Bank of America jelentése szerint nemsokára komoly gondot okozhat.

Mint a Yahoo Finance is beszámolt róla, az amerikai bank jóslata szerint már 2025-26 környékén megjelenhetnek az akkumulátorhiány első jelei, amely az évtized végére kifejezetten súlyos mértékeket ölthetnek.

A Bank of America elemzői szerint ennek végtelenül egyszerű az oka: akkora ütemben nő az elektromos autók iránti kereslet, hogy az akkumulátorgyártás valójában nem tud azzal lépést tartani.

Az elemzők azt is kihangsúlyozták, hogy a növekedésnek egyszerre motorja a folyamatos szigorodó környezetvédelmi, így például a széndioxid-kibocsátási szabályok szigorodása is, de az amerikai piac élénkülése is sokat befolyásol.

A vállalatok ráadásul – sok esetben az unió és a britek döntése miatt – sorra jelentik be, hogy flottájukat szinte teljesen villanymotorossá próbálják tenni, így új módszereket kell kitalálni az akkumulátorgyártásban, hogy sikerüljön tartani a lépést.

