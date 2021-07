Mint a Police.hu-ra közzétett rendőrségi közleményben beszámolnak róla, még 2021. január 21-én érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy egy társaság Budapest több pontján is súlyosan sértik a közlekedési szabályokat.

A térfigyelő kamerák miatt értelemszerűen nem tudta volna egyszerűen megúszni a fiatal társaság, de magukon sem segítettek azzal, hogy a különböző akcióikat feltöltötték egy videómegosztó portálra, amit a BRFK XIII: Kerület Rendőrkapitánysága ki is elemzett.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A rendőrök megállapították, hogy a társaság egyik tagja, M. Mátyás egy nagy teljesítményű gépkocsival (nem nevezték meg a típusát) többször is szabálytalan sávváltásokat hajtott végre, a forgalom elől elzárt területre is behajtott.

Ha ez nem lenne elég, Mátyás még az útpadkára is felhajtott úgy, hogy azon abban az időben gyalogosok is közlekedtek, valamint át akarta élni a valóságban a Need for Speed játékokat: driftelve hajtott keresztül a körforgalmakon.

Mindezt T. Rafael, az egyik társa egy olyan drónnal rögzített, amelyre egyébként légtérhasználati engedéllyel nem rendelkezett, még eseti légtér kijelölést sem igényelt érte. Harmadik társuk, J. Ede szintén a videófelvételek elkészítésében segédkezett.

M. Mátyást végül a közúti közlekedés rendjének megzavarása és négyrendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése; T. Rafaelt pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékneység; J Edét pedig közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértések miatt megbírságolták, a három férfi összesen 200 ezer forint büntetést kapott.

Mindeközben elárverezték a Forma-1 hétszeres világbajnokának, Lewis Hamiltonnak a 2010-ben vezetett McLaren Mercedesét, itt lehet elolvasni, mennyi pénzt hozott.