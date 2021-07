A közelmúltban a heves esőzések miatt villámárvizek és áradások sújtották Európát, Magyarországon pedig például a Mosoni-Duna is kilépett a medréből Győrben, ahol le kellett zárni a rakpartot.

Az autók emiatt gyakran meghibásodnak - vagy azért, mert nem jó helyen parkoltak és elkapta őket az áradás, vagy azért, mert a sofőr túl nagy vízbe hajtott. Az elektromos autók és a belső égésű motorral rendelkező gépjárművek között azonban alapvetően nincs nagy különbség, ha nagy a víz - írja a Magyar Nemzet az ADAC, vagyis a német autóklub közleményére hivatkozva.

Áramütéstől nem kell tartani akkor sem, ha kimondottan magas a vízszint, hiszen a gyárban minden csatlakozó, érintkező és nagyfeszültségű akkumulátor vízzáró borítást kap, így ennek veszélye nem fenyeget.

A Duna Autó szakértője a lap megkeresésére azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a víz jelentős károkat tud okozni a gépjárművekben, különösképpen a motorban, hiszen ha vizet szív, mechanikai sérülések is keletkezhetnek. Ha pedig a baj megtörténik, magasra szökhetnek a szervizköltségek, és az is lehet, hogy motorcserére lesz szükség.

Az alváz közelében elhelyezett vezérlőegységek szintén érzékenyek a beázásra, a légzsákvezérlő és más biztonsági berendezések vezérlője is megsérülhet. Az akkucsomagban zárlatot okozhat a nagy mennyiségű víz az elektromos autóknál, ami az ilyen típusú gépjárművek legdrágább része, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha cserére kerülne sor.

Simon Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója felhívta rá a figyelmet, hogy ha a víz magassága eléri az autót, alaposan át kell nézni a kormányművet, a féltengelyeket, illetve az alsó gömbcsuklókat, ráadásul az sem biztos, hogy a hibák rögtön, az autó kiszáradása után jelentkeznek.

Az ADAC javaslata szerint, ha a vízszint magasabb, mint az autó küszöbe, vagy akár a belső térbe is beér, ellenőrizni kell az autó összes, vízzel érintkező alkatrészét, és ki kell cserélni az övfeszítőket vagy az automatikus övvisszahúzókat. A padlóburkolatok és a szőnyegek cseréje is szükséges lehet, valamint az oldalsó panelek és az ajtóborítás levételével az üregek és a küszöb ellenőrzése is megkerülhetetlen.

